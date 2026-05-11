Mais qu'est-ce que c'est, une attaque par rebond ? Si en anglais, on la traduit par « bounce attack » ou plus spécifiquement, « smurf attack », qui est également le petit nom de nos Schtroumpfs belges, la mignonnerie s'arrête là.

Une attaque par rebond désigne une technique qui exploite un système intermédiaire ou une étape intermédiaire pour contourner une protection ou accélérer une attaque. L’idée générale est de ne pas attaquer directement la cible, mais de « rebondir » sur un élément intermédiaire (serveur, fonction, étape d’un algorithme) afin de réduire la difficulté de l’attaque ou d’en masquer l’origine.

Le hacker n'attaque pas frontalement sa cible, mais s'intéresse à l'écosystème de sous-traitants ou de fournisseurs connectés aux systèmes d'information de la victime pour exploiter d'éventuelles failles de sécurité.

Pourquoi cette méthode ? Parce que les grandes organisations ont renforcé leurs défenses. Plutôt que de s'attaquer frontalement à leurs victimes désormais mieux protégées, les attaquants rusent et se font passer pour un proche de celles-ci, fournisseurs ou sous-traitants informatiques. Votre infrastructure moins surveillée, vos accès VPN, vos identifiants partagés avec un donneur d'ordre etc… sont autant d'ouvertures bien plus accessibles qu'un grand groupe blindé.

Les cyberattaquants vont viser des sous-traitants pour rebondir jusqu'à atteindre la maison mère sans se faire repérer. Pour y arriver, et avec moins de 100 euros, un amateur peut se procurer sur le darknet un kit de débutant qui lui permettra d'attaquer une structure dont l'environnement n'est pas idéalement protégé.

Pour n'en citer qu'une, en 2025, la Fédération Française de Football a été piratée via un prestataire vulnérable. La FFF n'avaient été attaquée directement. C'est le prestataire qui a ouvert la porte.