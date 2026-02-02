Tous les salariés peuvent tomber dans le piège, du stagiaire au directeur général. Chaque collaborateur dispose d'accès aux outils métier, aux fichiers partagés ou aux plateformes de gestion. Un seul clic ouvre la porte du SI complet. Chaque membre de l'organigramme doit apprendre à reconnaître les signaux d'alerte car vos DSI ne doivent plus avoir le monopole sur la cybersécurité. Et pour cela, rien de tel qu'un exercice de simulation d'une attaque de phishing pour former toutes les équipes.

Une simulation envoie aux salariés de faux e-mails frauduleux qui imitent des messages d'organismes connus, de fournisseurs ou de services internes. Ces e-mails contiennent des liens piégés qui redirigent vers des pages factices sur lesquelles l'employé doit saisir ses identifiants. Le système enregistre les clics et les saisies mais n'exploite aucune donnée. Cette méthode identifie les collaborateurs qui tombent dans le piège et mesure le niveau de vigilance de l'organisation.

En revanche, les dirigeants ne doivent jamais sanctionner mais former. Certains craignent de créer un climat de défiance en envoyant de fausses attaques à leurs équipes. Seuls 20 % des utilisateurs identifient et signalent le phishing lors d'exercices de simulation. Il faut donc leur donner confiance et envie de tester leurs réflexes pour que chaque erreur ne soit plus qu'une leçon.

Les simulations doivent évoluer et gagner en efficacté. Une première campagne pourra utiliser des e-mails évidemment frauduleux avec des fautes d'orthographe, des liens suspects et des demandes inhabituelles pour que les collaborateurs repèrent les signaux d'alerte basiques. Une deuxième vague emploira ensuite des messages plus crédibles qui imitent parfaitement les codes visuels d'un fournisseur réel ou d'une administration française pour affiner la vigilance de chacun. Une troisième simulation introduira des scénarios d'urgence, comme une demande de validation immédiate d'un virement ou une mise à jour de mot de passe présentée comme critique. Ces exercices reproduisent les techniques de manipulation psychologique utilisées par les vrais cybercriminels.

Et pour chaque simulation, un débriefing immédiat. Lorsqu'un employé clique sur le lien piégé, la page factice lui explique qu'il vient de tomber dans une simulation et lui détaille les indices qu'il aurait dû repérer. Ce retour en temps réel marque les esprits bien plus efficacement qu'une formation théorique. Vous pourrez ensuite organiser une séance collective pour présenter les résultats globaux, sans jamais pointer du doigt les personnes. Vous créerez ainsi une culture de cybersécurité partagée où chacun veille sur les autres.

Les simulations permettent aussi de pointer les failles organisationnelles. Par exemple si 80 % des salariés du service comptabilité cliquent sur un faux e-mail imitant un fournisseur, cela signale un besoin de formation spécifique sur les procédures de validation des factures. Si les cadres dirigeants tombent dans le piège d'une arnaque au président, l'entreprise doit revoir ses circuits de décision pour les opérations financières sensibles. Les données collectées permettent de cibler les actions de sensibilisation là où elles apportent le plus de valeur.