C’est souvent la notion d’urgence dans les échanges numériques qui provoque la faille humaine. Selon le CESIN, sur les 40 % d'entreprises qui ont subi une cyberattaque en 2025, 55 % d'entre elles avaient été infiltrés par le biais de liens de phishing. Bien sûr, il s'agit d'une erreur involontaire, commise par l'urgence, ou les automatismes.

Mais le Code du travail interdit de faire payer au salarié les pots cassés d'une manipulation involontaire. Vous devez jongler en permanence entre la formation de vos équipes, votre conformité juridique et votre couverture assurantielle. Parce que même si vos collaborateurs participent à la sécurité au quotidien, vous gardez l'entière charge des conséquences financières en cas de sinistre.

Pour espérer un dédommagement civil de la part d'un de vos employés, c'est à vous d'apporter la preuve d'une faute lourde, donc d'une volonté de nuire. Or, une simple étourderie face à un mail piégé n'a rien d'un acte intentionnel.