Hanandano

jvachez: jvachez: Comment ils peuvent savoir ce qui a été réellement volé ? Ils achètent eux mêmes le contenu volé pour voir ce qu’il y a dedans ?

C’est une très bonne question ! Alors si le journaliste a le temps il répondra sûrement mieux que moi mais avec mes maigres capacités sur le sujet je peux juste te dire que les actions sur un système informatique laissent des traces et que non ça n’est pas en général acheter les données (ce qui serait un encouragement à ce genre de pratiques).

Ici en gros - et si l’attaque est bien celle qui a été revendiquée par la personne qui prétend en être l’autrice - il a fait des requêtes à une api avec les identifiant unique des dossiers. Ne connaissant pas tes compétences sur le sujet, je fais simple. Désolé si c’est trop.

Un peu comme pour l’url d’un site web ou www.clubic.com/articles/0189281283 ou la partie « 0189281283 » et le numéro unique de l’article. L’attaquant aurait juste changé le « 0189281283 » par d’autres numéro et aurait pu accéder au dossier, le serveur ne regardant pas si l’auteur de la requête pouvait accéder à ce numéro.

Or ces requêtes ont laissé des traces dans les journaux des serveurs sans doute. Ou on peut trouver les lignes avec l’heure et la ressource demandé. En recoupant avec les origines, l’heure, etc on peut savoir ce qui a été consulté.

Log d’accès : ces logs collectent des données concernant les fichiers demandés au serveur. Ils révèlent le nombre d’utilisateurs ayant accédé au serveur, comment ils ont été redirigés vers le site et leur activité sur le site. Un log d’accès aide à comprendre comment un site est utilisé, ainsi que ses pages les plus populaires ou utiles. Ces informations pourront ensuite servir à améliorer ou à faire évoluer le parcours utilisateur, la navigation sur le site ou le contenu. source

Voilà j’espère que c’est clair, encore une fois à prendre avec des pincettes parce que ça ne se base que sur les déclarations d’une personne et que je ne suis pas du tout un expert du sujet.