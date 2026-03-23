Le pemier réflexe que vous devez adopter si vous recevez ce mail, c'est de ne toucher à rien. Pas de clic sur les liens, pas de réponse, pas d'appel aux numéros indiqués. Si vous voulez vérifier votre situation fiscale, il n'y a qu'une seule bonne façon de le faire. Il faut ouvrir un nouvel onglet et taper vous-même impots.gouv.fr dans la barre d'adresse. Un vrai message de la DGFiP apparaît toujours dans la messagerie sécurisée de votre espace personnel sur le site, jamais uniquement dans votre boîte mail.