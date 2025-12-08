Cette sanction peut même vous toucher sans que vous ne le sachiez. Car, par exemple, un adolescent rattaché à votre foyer fiscal et disposant d'un compte cryptomonnaie, sans que vous n'en soyez conscient, vous expose à ce type d'amende.

« La facture pourrait être salée. D'autant plus que le fisc peut remonter jusqu'à six ans, voire dix ans, pour calculer la pénalité » précise par ailleurs au Monde la directrice du pôle expertise patrimoniale de Cyrus Herez, Sophie Nouy.

Si vous avez un rattrapage à effectuer, vous pouvez par vous-même adresser une lettre au fisc, en invoquant le droit à l'erreur. Cette lettre sera accompagnée des imprimés rectificatifs pour chaque année fiscale concernée, et intégrera les informations demandées normalement par Bercy.