La nouvelle réglementation européenne DAC8 va augmenter très profondément les connaissances du fisc en matière de cryptomonnaies. Ce qui pourrait entraîner de nombreux redressements coûteux.
Nous vous le disions la semaine dernière. Au 1er janvier 2026, le nouveau règlement européen crypto DAC8 va donner des pouvoirs très étendus au fisc. Ce dernier va en effet pouvoir connaître l'ensemble des comptes de cryptomonnaies détenus à l'étranger par les contribuables, mais aussi toutes les transactions menées à partir de ceux-ci ayant eu lieu à partir du 1ᵉʳ janvier prochain. Et ça pourrait faire mal à des étourdis !
Une amende 1500 euros par compte non déclaré et par an au programme
Depuis 2020, il faut déclarer aux impôts les comptes cryptos que l'on détient. Jusqu'alors, les services du fisc devaient compter sur ces déclarations pour, dans la majorité, connaître l'activité des citoyens dans les cryptos – hors soupçon d'activités illégales graves comme le financement de terrorisme ou le le blanchiment d'argent.
Avec DAC8, tout sera connu automatiquement. Et pour ceux qui n'ont pas déclaré dans les années précédentes leurs comptes cryptos, le fisc pourra imposer une amende pouvant aller jusqu'à 1500 euros par compte non déclaré et par année fiscale.
Il est encore possible de se signaler de manière proactive au fisc
Cette sanction peut même vous toucher sans que vous ne le sachiez. Car, par exemple, un adolescent rattaché à votre foyer fiscal et disposant d'un compte cryptomonnaie, sans que vous n'en soyez conscient, vous expose à ce type d'amende.
« La facture pourrait être salée. D'autant plus que le fisc peut remonter jusqu'à six ans, voire dix ans, pour calculer la pénalité » précise par ailleurs au Monde la directrice du pôle expertise patrimoniale de Cyrus Herez, Sophie Nouy.
Si vous avez un rattrapage à effectuer, vous pouvez par vous-même adresser une lettre au fisc, en invoquant le droit à l'erreur. Cette lettre sera accompagnée des imprimés rectificatifs pour chaque année fiscale concernée, et intégrera les informations demandées normalement par Bercy.