Et si vous venez de découvrir une erreur dans votre déclaration 2024 ? Pas de panique. L'administration fiscale vous accorde jusqu'au 3 décembre prochain pour modifier en ligne votre déclaration de revenus si vous constatez un oubli ou une erreur sur votre avis d'imposition. Par ailleurs, le droit à l'erreur instauré par la loi de 2018 permet aussi de régulariser certaines situations administratives de bonne foi sans risquer de sanction dès le premier manquement. Pensez-y !