L'administration fiscale prélèvera automatiquement le reste à payer de l'impôt sur les revenus ce jeudi. De nombreux contribuables sont concernés par ce débit de la Direction générale des Finances publiques.
C'est le moment que redoutent certains ménages français. Le jeudi 25 septembre, la Direction générale des finances publiques procédera au prélèvement automatique du solde d'impôt sur les revenus 2024, le fameux « reste à payer », calculé après les déclarations printanières. Mais rassurez-vous, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, selon les sommes en jeu. On vous explique tout ça.
L'administration fiscale dose ses prélèvements selon le montant qu'elle doit prélever
L'administration n'y va pas au marteau-piqueur. Si votre ardoise fiscale ne dépasse pas 300 euros, l'affaire sera réglée demain avec un seul prélèvement. Pour les autres, ceux qui doivent davantage au Trésor public, l'addition sera servie en quatre parts égales. Premier service demain, puis rendez-vous les 27 octobre, le 27 novembre et le 29 décembre.
Ce système doit éviter l'asphyxie budgétaire des foyers les plus touchés. Il faut savoir que certains contribuables découvrent parfois des factures salées qui peuvent être le fruit d'un prélèvement à la source mal calibré, ou d'acomptes de crédits d'impôt trop généreux versés en début d'année.
Sur votre relevé bancaire, l'opération apparaîtra sous l'intitulé « Solde impôt revenus 2024 », avec la signature officielle de la Direction générale des finances publiques, la DGFiP. Les montants exacts, eux, figurent noir sur blanc dans votre espace personnel impots.gouv.fr depuis plusieurs semaines déjà, sur votre avis d'impôt 2025, notamment.
Comment éviterou adoucir le piège l'année prochaine ?
Alors rassurez-vous, cette petite mésaventure budgétaire n'est pas une fatalité. Elle matérialise souvent le décalage entre la réalité de vos revenus 2024 et ce qu'anticipait le système de prélèvement à la source. Promotion, prime exceptionnelle, ou changement de situation familiale, voilà autant d'événements qui peuvent dérégler la machine fiscale.
Notre conseil serait d'ajuster dès maintenant votre taux de prélèvement pour 2025. L'opération se déroule en quelques clics dans votre espace en ligne, rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ». L'idée est alors de coller au plus près de votre situation réelle pour éviter les mauvaises surprises l'an prochain.
Et si vous venez de découvrir une erreur dans votre déclaration 2024 ? Pas de panique. L'administration fiscale vous accorde jusqu'au 3 décembre prochain pour modifier en ligne votre déclaration de revenus si vous constatez un oubli ou une erreur sur votre avis d'imposition. Par ailleurs, le droit à l'erreur instauré par la loi de 2018 permet aussi de régulariser certaines situations administratives de bonne foi sans risquer de sanction dès le premier manquement. Pensez-y !