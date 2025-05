Avec nos numéros de téléphone qui ont de plus en plus tendance à fuiter sur le web, nous recevons tous des SMS qui nous « alertent », mais dont on comprend très vite qu'il s'agit de tentatives de phishing. Malheureusement, la tendance est telle qu'on peut avoir pris l'habitude de traiter l'ensemble de ces textos comme du spam. Or, un SMS qui est envoyé à beaucoup de Français dernièrement n'est pas une escroquerie.