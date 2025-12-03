Voilà un nouvel acronyme européen avec lequel vous allez devoir vous familiariser. Le 1er janvier 2026, la directive européenne DAC 8 entre en effet en vigueur. Celle-ci a pour objectif de « lutter contre la fraude fiscale et combattre l'évasion et l'optimisation fiscales en élargissant son champ d'application aux cryptomonnaies ».

Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Eh bien, à partir de cette date, l'État pourra obtenir automatiquement toutes informations sur vos comptes détenus à l'étranger et les transactions que vous auriez menées sur un CEX (plateform crypto centralisée comme Binance) enregistré au sein de l'Union européenne.