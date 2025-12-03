L'écosystème européen des cryptomonnaies va connaître un changement fondamental très bientôt. Car les États vont dorénavant pouvoir tout connaître de vos transactions.
Si l'Union européenne est en pointe sur une chose dans le domaine des cryptomonnaies (comme pour d'autres technologies), c'est bien la réglementation. Il y a un an, c'était ainsi la réglementation MiCA qui entrait en vigueur, et imposait à tous les acteurs du milieu opérant sur le Vieux Continent d'obtenir un agrément officiel. Elle va être suivie d'ici peu par une nouvelle directive, qui va vous toucher plus directement.
Toutes les transactions cryptos seront automatiquement connues en Europe à partir du 1er janvier 2026
Voilà un nouvel acronyme européen avec lequel vous allez devoir vous familiariser. Le 1er janvier 2026, la directive européenne DAC 8 entre en effet en vigueur. Celle-ci a pour objectif de « lutter contre la fraude fiscale et combattre l'évasion et l'optimisation fiscales en élargissant son champ d'application aux cryptomonnaies ».
Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Eh bien, à partir de cette date, l'État pourra obtenir automatiquement toutes informations sur vos comptes détenus à l'étranger et les transactions que vous auriez menées sur un CEX (plateform crypto centralisée comme Binance) enregistré au sein de l'Union européenne.
Des risques accrus pour les détenteurs de cryptos ?
Cette automatisation de la transmission d'informations portera seulement sur toutes les transactions effectuées après le 1ᵉʳ janvier 2026. Pour comparaison, les plateformes auparavant ne transmettaient ces informations aux États qu'en cas de soupçon de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. Soit uniquement sur des dossiers précis et particulièrement graves.
Reste que de nombreux spécialistes du secteur craignent qu'avec cette collecte de données accrue, les risques de fuites d'information, dans un monde où les piratages sont dorénavant légion, ne mettent en risque les détenteurs de cryptomonnaies. Car d'éventuels criminels pourraient plus facilement établir quel investisseur pourrait être intéressant à cibler, notamment dans notre pays où l'on a déjà enregistré plusieurs kidnappings et tentatives de kidnappings contre des investisseurs.