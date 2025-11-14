Le cœur du dispositif repose sur la déclaration numérique en temps réel des échanges transfrontaliers, introduite dans le cadre du paquet « TVA à l'ère numérique ». Cette numérisation va transformer la surveillance fiscale en Europe. Les États membres obtiendront ainsi « les informations précieuses dont ils ont besoin pour intensifier la lutte contre la fraude à la TVA, en particulier la fraude carrousel ». La fraude carrousel est un montage où des entreprises fictives échangent des biens pour détourner la TVA et disparaître avant de payer.