L'enquête va notamment porter sur les processus de vérification mis en place au sein des stores d'applications d'Apple et de Google. Les régulateurs européens remettent en question la manière dont les fausses applications bancaires parviennent à contourner leurs défenses de sécurité pour récolter les données financières des utilisateurs. Ces applications frauduleuses imitent souvent des institutions financières légitimes pour voler les identifiants et les fonds des victimes.

Au-delà des applications, les deux entreprises devront également montrer comment elles gèrent des résultats de recherche redirigeant les utilisateurs vers des sites web frauduleux conçus pour ressembler à des services de confiance. En plus d'Apple et de Google, Microsoft devra également montrer pattes blanches pour son Windows Store.