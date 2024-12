Il faut croire que le traumatisme FTX a laissé des traces. La faillite retentissante de la plateforme avait englouti les avoirs de millions d'investisseurs en 2022. MiCA tire les leçons de ce désastre en imposant une ségrégation totale entre les cryptomonnaies des clients et celles des plateformes.

Concrètement, vos bitcoins et ethers ne pourront plus être utilisés par les plateformes pour leurs propres investissements ou leur trésorerie. Cette règle s'inspire directement du système bancaire : comme votre argent à la banque, vos cryptomonnaies restent votre propriété exclusive. Les plateformes devront également maintenir un niveau minimal de fonds propres et mettre en place des procédures de gestion des risques validées par les régulateurs. Un niveau d'exigence inédit qui s'appliquera de manière identique dans toute l'Union européenne.

En France, c'est l'Autorité des marchés français (AMF) qui délivrera ces précieux sésames, avec déjà quatre agréments accordés à Société Générale Forge, GOin, Deblock et Hexarq. La séparation de l'Église et l'État des temps modernes, en quelque sorte.