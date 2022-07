L'Autorité bancaire européenne s'inquiète du manque d'experts crypto dans l'UE

Réguler les cryptos est l’un des dossiers les plus importants de l’Union Européenne, et le projet de loi sur les crypto-monnaies (MiCA), toujours plus restrictif, en témoigne. Il se trouve qu’on manque d’experts pour travailler sur le sujet. Ceci en dit long sur la tâche à accomplir et sur la lucidité du dirigeant de l’Autorité Bancaire Européenne qui admet être dépassé par les mouvements rapides du secteur.