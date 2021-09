Pour le régulateur US, les cryptos ne sont pas une monnaie pérenne et les stablecoins sont des jetons de casino

Gary Gensler évoque ensuite le cas particulier des stablecoins, ces crypto-monnaies qui ont la particularité d'être bien plus stables et moins volatiles car leur valeur est associée à celle d'une monnaie traditionnelle, comme l'euro par exemple. L'une des plus connues est Tether.

Selon lui, ces stablecoins « agissent actuellement presque comme des jetons de poker au casino ». Le fait que les plateformes ne soient pas soumises aux mêmes législations et aux mêmes mesures de protection que la monnaie conventionnelle constitue un problème d'après Gensler.

Il faut d'ailleurs savoir que le SEC prépare un rapport sous la supervision de la secrétaire au Trésor US, Janet Yellen, pour proposer une régulation des stablecoins. Il demande par ailleurs à l'exécutif et au législatif américain de donner plus de pouvoir au SEC afin de mettre en place un système de contrôle sur ces devises.