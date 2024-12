Une simple phrase a suffi pour passer d'ouvrière à l'usine à star des réseaux sociaux. Interrogée sur ce qui rendait les hommes fous au lit, Haliey Welch lâche une réponse explicite sur une pratique buccale, ponctuée d'un « hawk tuah » retentissant. La vidéo casse Internet, en générant 9 millions de vues et les réseaux sociaux : la jeune femme comptabilise 2,6 millions d'abonnés sur Instagram, et 1,8 sur TikTok. En quelques jours, des millions d'internautes partagent, commentent et détournent ce nouvel hymne à la sensualité décomplexée. L'ouvrière du Tennessee devient la « Hawk Tuah Girl ».

Cette notoriété explosive chamboule sa vie. Elle quitte son emploi à l'usine, recrute un agent et monte sa société. Son empire commercial s'étend rapidement : un podcast hebdomadaire « Talk Tuah », des produits dérivés, un site de rencontres à 7 dollars par semaine… tout est capitalisé. Les apparitions publiques s'enchaînent, jusqu'au lancer de première balle lors d'un match des Mets de New York. En moins de six mois, la jeune femme a bâti un empire.