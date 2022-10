Crypto et influenceurs : pourquoi Kim Kardashian risque-t-elle 1,26 million de dollars d'amende ?

La plus connue des Kardashian aurait ainsi touché 250 000 dollars pour cette seule publication. Ce que la SEC, le gendarme américain des marchés financiers a fini par découvrir au bout de quelques mois. Pour éviter un procès, la star a reconnu avoir été rémunérée, a accepté de payer une amende s'élevant à 1,26 million de dollars et coopère désormais avec la justice américaine dans le cadre d'une plus vaste enquête sur la fraude liée aux crypto-monnaies. Elle s'est également engagée à ne plus faire de publicité pour aucun crypto actif pour un minimum de trois ans.