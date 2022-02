Que sont les Yats, ces "identifiants en emojis" que les internautes s'arrachent déjà ?

Une idée farfelue sur le papier, et pourtant les internautes et les célébrités se l'arrachent déjà. Parmi les premiers investisseurs du projet, Paris Hilton, Lil Wayne ou encore la chanteuse Kesha. La startup peut également compter sur le soutien d’Opera , le premier navigateur web à intégrer ses URL à base d’emojis . Au début du mois, l’entreprise basée à Nashville revendiquait déjà 160 000 ventes avec une valeur totale de 20 millions de dollars. Il faut dire que certaines suites de symboles partent à prix d’or. Plus la combinaison est courte et mémorable, plus le tarif va être élevé. Par exemple, le simple emoji en forme de clé s’est vendu à lui seul à 425 000 dollars.