Opera signe avec Yat pour des adresses web en emojis

« Cela fait presque 30 ans qu’Internet s’est ouvert au grand public et il n’y a pas eu encore d’innovation majeure concernant les liens web. Les gens utilisent encore .com dans leurs URL », explique Jorgen Arnesen, Vice-président d’Opera dans son communiqué. Selon lui, ce partenariat va permettre aux internautes de « pouvoir s’exprimer différemment » et de personnaliser leur identité sur le Web. « C'est nouveau, c'est plus facile et plus amusant » explique l’entreprise. Reste à savoir si ce sera plus facile à retenir qu'une adresse classique.