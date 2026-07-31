C'est une nouvelle journée noire pour le ministère de l'Éducation nationale, encore frappé par une cyberattaque. Ce dernier a révélé vendredi 31 juillet 2026 avoir été victime d'un incident de sécurité, une intrusion qui a lieu quelques jours plus tôt, dans la nuit du 25 juillet, cette fois dirigée non pas vers les élèves, mais vers son propre personnel. Des données liées à l'identité, à la fonction, avec parfois l'adresse et le numéro de sécurité sociale feraient partie du butin potentiel du ou des pirates informatiques. Les agents ayant exercé en académie depuis 2001 sont tous potentiellement concernés, tandis que la cellule de crise s'active pour limiter la casse.