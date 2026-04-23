C'est en pleine session Parcoursup 2026 que le ministère de l'Enseignement supérieur annonce, ce jeudi, qu'un piratage a ciblé les données d'anciens candidats. Après des mois de silence et 705 000 profils aspirés, on apprend que des pirates ont utilisé des identifiants légitimes pour s'introduire dans un module interne de gestion Parcoursup dédié à la région académique Occitanie. De nombreuses informations personnelles sont dans la nature. La catastrophe continue pour les acteurs étatiques, quelques jours à peine après une nouvelle fuite de données chez les plus jeunes, au sein du ministère de l'Éducation nationale.