Si la fuite est confirmée, les données revendiquées pourraient être particulièrement utiles pour des campagnes de fraude ciblées.



Un pirate disposant du nom d’un élève, de son établissement, des coordonnées de ses responsables légaux ou d’informations sur son parcours scolaire pourrait construire des messages d’hameçonnage particulièrement crédibles. Même chose pour les personnels, avec des faux messages prétendant provenir d’un rectorat, d’un établissement ou de l’administration.



Dans l’attente d’une réaction officielle, il faut donc distinguer une revendication très détaillée et partiellement étayée par des échantillons d’une fuite dont le périmètre exact reste à confirmer. Si les informations avancées par ZeroBytes venaient à être validées, la gravité de l’incident tiendrait surtout à la possibilité de croiser des données scolaires, administratives et professionnelles concernant des élèves, leurs familles et des personnels de l’Éducation nationale.