Après la Direction générale des Finances publiques, ZeroBytes affirme avoir compromis plusieurs systèmes de l’Éducation nationale. Le groupe revendique cette fois le vol d’environ 43 Go de données, comprenant potentiellement des informations particulièrement sensibles sur des élèves et des personnels.
À ce stade, prudence toutefois : le ministère de l’Éducation nationale n’a pas confirmé cette nouvelle intrusion ni l’ampleur des données revendiquées. Des échantillons consultés par plusieurs spécialistes semblent néanmoins contenir des fichiers provenant de systèmes utilisés par l’administration scolaire.
43 Go de données et plus d’un million d’élèves concernés
Le groupe avance le chiffre de 346 millions de lignes de données, sans que cela corresponde à autant de personnes : une même personne peut apparaître de nombreuses fois dans différents fichiers. Après déduplication, ZeroBytes affirme avoir identifié environ 1,22 million d’élèves distincts.
Les pirates évoquent également plus de 4,35 millions de matricules de personnels, un volume qui couvrirait plusieurs décennies d’archives et pourrait donc inclure d’anciens agents.
Cyberattaque.org indique avoir consulté une partie de l’échantillon mis à disposition par ZeroBytes. Celui-ci comporterait des exports portant le nom de plusieurs systèmes utilisés par l’Éducation nationale ainsi que des données relatives à des élèves, des personnels et des responsables légaux. Un élément qui crédibilise partiellement la revendication, sans permettre de vérifier l’intégralité des 43 Go annoncés.
Identités, notes, absences et dossiers disciplinaires parmi les données revendiquées
Si le contenu décrit par ZeroBytes se confirme, la fuite pourrait se révéler particulièrement sensible par la nature même des informations concernées.
Côté élèves, ZeroBytes affirme notamment détenir des bases concernant l’académie de Créteil, certaines remontant jusqu’à 2005. Elles contiendraient noms, dates et lieux de naissance, adresses, identifiants nationaux élèves, informations sur les responsables légaux ou encore historiques d’inscription.
D’autres exports, présentés comme issus de systèmes nationaux pour 2025 et 2026, comporteraient des données liées à la scolarité : notes, évaluations, compétences, absences, orientation ou dossiers disciplinaires. Des fichiers destinés au suivi d’élèves en difficulté ou en situation de décrochage figureraient également parmi les données revendiquées.
Si leur authenticité est confirmée, la portée de cette fuite dépasserait donc largement celle d’une simple exposition d’adresses électroniques. Ces informations pourraient permettre de reconstituer une partie du parcours scolaire de mineurs et de croiser des données concernant leurs familles.
Plus de 600 000 comptes académiques seraient également concernés
Les personnels de l’Éducation nationale seraient eux aussi touchés. ZeroBytes affirme avoir récupéré des données provenant d’I-Prof, le service utilisé notamment par les enseignants pour consulter et gérer leur carrière. Les fichiers comprendraient identités, coordonnées professionnelles, matricules, informations contractuelles, qualifications, formations et historiques administratifs.
Le groupe dit également avoir extrait deux annuaires LDAP correspondant aux académies de Créteil et Versailles, représentant environ 602 000 entrées. Ils pourraient contenir des identifiants de comptes, des adresses électroniques, les fonctions occupées, les établissements de rattachement ainsi que des empreintes cryptographiques de mots de passe.
Une empreinte de mot de passe n’est pas le mot de passe lui-même, mais certains hachages peuvent être vulnérables à des tentatives de cassage hors ligne selon l’algorithme utilisé et la robustesse du mot de passe d’origine.
Une intrusion qui aurait duré plusieurs semaines
ZeroBytes affirme avoir obtenu un accès VPN aux systèmes concernés et l’avoir conservé pendant plusieurs semaines. Le groupe soutient même avoir été détecté sans perdre immédiatement son accès. Ce scénario reste à confirmer officiellement, mais cette nouvelle revendication intervient alors que l’Éducation nationale a déjà reconnu plusieurs incidents ces derniers mois.
En avril, une cyberattaque visant un service associé à ÉduConnect avait entraîné la fuite de données d’élèves. Fin juillet, une autre intrusion avait touché le système d’information consacré à la formation des personnels après l’usurpation d’un compte professionnel.
Rien ne permet toutefois d’affirmer que ces incidents et la nouvelle revendication de ZeroBytes relèvent d’une seule et même compromission.
Un risque important de phishing
Si la fuite est confirmée, les données revendiquées pourraient être particulièrement utiles pour des campagnes de fraude ciblées.
Un pirate disposant du nom d’un élève, de son établissement, des coordonnées de ses responsables légaux ou d’informations sur son parcours scolaire pourrait construire des messages d’hameçonnage particulièrement crédibles. Même chose pour les personnels, avec des faux messages prétendant provenir d’un rectorat, d’un établissement ou de l’administration.
Dans l’attente d’une réaction officielle, il faut donc distinguer une revendication très détaillée et partiellement étayée par des échantillons d’une fuite dont le périmètre exact reste à confirmer. Si les informations avancées par ZeroBytes venaient à être validées, la gravité de l’incident tiendrait surtout à la possibilité de croiser des données scolaires, administratives et professionnelles concernant des élèves, leurs familles et des personnels de l’Éducation nationale.
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