Jamais deux sans trois, et on vient de le vérifier récemment au sommet de l’État. Trois administrations françaises ont subi une intrusion informatique en l’espace de quelques mois. En avril, une faille sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés a exposé les données de plusieurs millions de Français. La Direction générale des Finances publiques a ensuite reconnu, le 13 août, un accès illégitime à son système consécutif à l’usurpation des identifiants d’un agent, avec au final 678 000 particuliers et professionnels concernés par un vol de données. Puis, le 17 août, le pirate ZeroBytes a revendiqué une fuite de 346 millions de lignes de données liées à l’Éducation nationale.

Il n’est pas étonnant de voir refleurir le hashtag #FrancePassoire sur les réseaux sociaux, notamment X.com, depuis ces annonces. Nathalie Goulet, sénatrice de l’Orne et membre de la commission des finances du Sénat, a employé cette formule pour la première fois en mai, à propos du piratage de l’ANTS et de FranceConnect. Elle l’a reprise en juin.