La dossier du piratage des informations fiscales de plusieurs centaines de milliers de Français connaît un nouveau rebondissement. Les données ne seraient plus détenues exclusivement par les pirates, qui auraient trouvé des acheteurs !
L'inquiétude a pris de nombreux Français ces derniers temps depuis l'annonce du piratage de la Direction générale des finances publiques (DGFiP). Il faut dire que, depuis, les impôts ont pris la mesure de cette attaque ayant eu lieu en juin dernier, et ont alerté quelque 670 personnes. Et elles ont de quoi être sur le qui-vive, leurs données ayant commencé à être vendues.
Les données fiscales piratées auraient déjà trouvé deux acheteurs
Le hack de la DGFiP pourrait bien avoir pris une nouvelle dimension. Le duo de hackers ZeroBytes vient en effet d'annoncer publiquement avoir vendus les données fiscales volées à deux acquéreurs.
Ils ont en effet indiqué à l'AFP, avec laquelle ils ont eu une conversation sur Telegram, que ces données avaient été cédés à deux personnes contre des « milliers d'euros ». Mais cette cession ne met pas fin à la vente, les hackers précisant être toujours ouverts à d'autres transactions, puisque la base de données peut être dupliquée.
Les pirates jouent les fiers sur les réseaux sociaux
Les pirates semblent par ailleurs apprécier le coup de projecteur dû à cette affaire très sensible. Interpelés sur les réseaux sociaux quant à leurs motivations, ils ont précisé ne pas avoir de « motivations précises », hors, comme on pouvait se l'imaginer, « l'argent ». Ils ont aussi eu un échange avec le député LREM Éric Bothorel, toujours investi dans les questions numériques.
Réagissant à l'une de leurs annonces, et leur promettant de finir aux arrêts, il s'est vu répondre de manière moqueuse que seul « le destin » dira s'ils resteront libre. Ailleurs sur la même réseau, ils ont préféré attaquer les pouvoirs publics et leur incapacité à défendre les données de Français, se présentant en robin des bois qui mettent le doigt là où ça fait mal (tout en se faisant beaucoup d'argent au passage semble-t-il…).
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