Le hack de la DGFiP pourrait bien avoir pris une nouvelle dimension. Le duo de hackers ZeroBytes vient en effet d'annoncer publiquement avoir vendus les données fiscales volées à deux acquéreurs.

Ils ont en effet indiqué à l'AFP, avec laquelle ils ont eu une conversation sur Telegram, que ces données avaient été cédés à deux personnes contre des « milliers d'euros ». Mais cette cession ne met pas fin à la vente, les hackers précisant être toujours ouverts à d'autres transactions, puisque la base de données peut être dupliquée.