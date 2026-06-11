Capifrance, c'est un l'un des réseaux de conseillers immobiliers indépendants les plus importants de l'hexagone. Et à son tour, ce dernier vient d'être victime d'une attaque d'un pirate nommé « ChimerAz », qui a pu usurper un compte légitime du réseau et extraire des données.

Ce sont ainsi près de 3,6 millions d'enregistrements que le hacker a récupéré, enregistrements qui concernent au total plus de 785 000 personnes, et représentent un poids d'environ 3 Go de données. Et quand on regarde dans le détail la base de données, on voit que des informations très privées ont été dérobées.