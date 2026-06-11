Et voilà encore un nouveau piratage d'une entreprise française. Cette fois, c'est le réseau de conseillers immobiliers indépendants Capifrance qui est la victime.
Il y a en France aujourd'hui un vrai problème relatif aux fuites de données, avec des attaques qui ont pu cibler de trop nombreuses entreprises et institutions publiques, entraînant la captures d'informations de millions de Français. Un problème qui est reconnu partout, notamment par la CNIL. Mais un problème qui est aussi encore loin d'être résolu, quand on voit l'annonce de ce nouveau piratage.
Capifrance cible à son tour d'un piratage et d'un vol de données
Capifrance, c'est un l'un des réseaux de conseillers immobiliers indépendants les plus importants de l'hexagone. Et à son tour, ce dernier vient d'être victime d'une attaque d'un pirate nommé « ChimerAz », qui a pu usurper un compte légitime du réseau et extraire des données.
Ce sont ainsi près de 3,6 millions d'enregistrements que le hacker a récupéré, enregistrements qui concernent au total plus de 785 000 personnes, et représentent un poids d'environ 3 Go de données. Et quand on regarde dans le détail la base de données, on voit que des informations très privées ont été dérobées.
D'autres cibles seraient dans le viseur du hacker
Voici les types de fichiers capturés dont FrenchBreaches se fait l'écho :
- affaires.json : 1,6 million
- contacts.json : 926 000
- transactions.json : 554 000
- signatures.json : 458 000
- interlocuteurs.json : 1 300
Parmi les données sensibles qui ont pu être observées, on retrouve notamment les coordonnées et les contacts (numéro et mail) des particuliers, des références à des dossiers immobiliers, de suivi commercial et même des informations sur les transactions immobilières.
Autre note inquiétante, le cybercriminel, déjà à l'origine du piratage de Leboncoin Immobilier et Propriétés Privés, s'est confié au spécialiste de ce domaine SaxX. Et il lui a indiqué avoir « d'autres cibles en cours ou déjà piratées qu'il publiera dans les prochains jours. » Autant dire que l'on n'est encore loin d'être tranquille dans le cyberespace en France !