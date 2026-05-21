Les choses doivent changer du côté des entreprises françaises, dont l'hygiène numérique de base laisse encore trop souvent à désirer, ce qui entraîne toutes ces fuites de données qui scandent l'actualité. « Personne n’est épargné. Les violations sont de plus en plus massives et impliquent souvent des prestataires » remarque la président de la CNIL, Marie-Laure Denis.

Alors le régulateur va sévir. Ce qui va d'abord passer par une augmentation des contrôles, selon Le Figaro. Les contrôles au manquements niveau cybersécurité, qui ont représenté 30% de ses contrôles l'an dernier, vont dorénavant passer à 50%. Les institutions privées comme publiques seront visées, avec une priorité donnée aux entreprises ayant la garde des plus grosses bases de données.