Tout commence donc de façon assez banale, avec un e-mail reçu par la personne ciblée, mail qui prétend provenir d'iCloud et qui alerte d'une connexion suspecte depuis un appareil Windows ou autre. C'est le genre de message pensé pour générer un réflexe de panique plutôt qu'une réflexion posée. Mais un simple clic sur le lien déclenche déjà les prémisses de l'arnaque : la victime est discrètement redirigée plusieurs fois de suite, d'un site à un autre, un peu comme si on la faisait passer par plusieurs portes avant d'arriver dans la bonne pièce. Au passage, et vous allez à quel point c'est redoutable, un filtre automatique vérifie qu'il s'agit bien d'une personne réelle, et non d'un logiciel de sécurité venu inspecter le site, avant de la laisser accéder à la fausse page qui lui est destinée.