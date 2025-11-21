Sur un billet publié sur Medium, Eric Moret explique sa mésaventure, qui débute pour lui à 15h17, avec la réception soudaine d'un code de vérification Apple à deux facteurs arrivé par SMS. Sauf qu'Eric n'essayait pas de se connecter où que ce soit. Une minute plus tard, son téléphone sonne, avec dans l'écouteur un message automatisé d'Apple qui lui dicte vocalement un autre code 2FA (authentification à multiples facteurs). En même temps, ses iPhone, Mac et iPad reçoivent tous des notifications de connexion suspectes.