Comme souvent, le traquenard commence par un message alarmant, envoyé au nom de LastPass ou Bitwarden. On y apprend qu’une faille aurait touché les anciennes versions du logiciel et qu’il faut, au plus vite, installer une nouvelle version « sécurisée » de l’appli. Le mail est bien rédigé, le ton crédible, et les adresses cherchent à imiter (maladroitement) les officielles. Bref, la routine.

Sauf qu’au lieu d’une mise à jour du gestionnaire de mots de passe, le lien installe Syncro MSP, un outil légitime de maintenance informatique à distance. Détourné de son usage initial, il permet ensuite de déployer ScreenConnect, un logiciel de support à distance. Résultat, les attaquants obtiennent un accès complet à l’ordinateur.

D’après les analyses approfondies de BleepingComputer, l’icône de Syncro est masquée dans la barre des tâches, son activité programmée pour se synchroniser toutes les 90 secondes, et les agents antivirus sont désactivés. À partir de là, les assaillants peuvent installer d’autres malwares, voler des informations sensibles, et potentiellement obtenir un accès non autorisé aux données du coffre-fort mises en cache.

LastPass a depuis publié un message officiel pour préciser qu’aucune fuite de données ni intrusion dans son infrastructure n’avaient été détectées. L’entreprise parle d’une tentative classique d’ingénierie sociale, visant à créer un sentiment d’urgence pour inciter les destinataires à télécharger un faux correctif.

Cloudflare a de son côté bloqué les pages associées, mais la campagne circule encore. Sa mise en œuvre soignée laisse penser qu’elle pourrait revenir sous d’autres formes.