Comme souvent dans ce type de campagne, la tentative de phishing reprend les codes esthétiques du service dont elle cherche à usurper l’identité. Ici, les pirates ont cherché à imiter Watchtower, l’outil intégré à 1Password qui surveille les bases de données de fuites connues et prévient les utilisateurs et utilisatrices si l’un de leurs mots de passe y figure.

Le message reçu se présente comme une alerte urgente signalant que le mot de passe maître associé au coffre-fort pourrait avoir été compromis, et encourage les destinataires à le modifier sans délai, à activer l’authentification à deux facteurs et à contrôler l’activité du compte. Tout semble sérieux et cohérent, mais le bouton « Secure my account now » redirige en réalité vers un domaine frauduleux habilement dissimulé derrière Mandrillapp, un service d’envoi de mails transactionnels utilisé par de nombreuses entreprises pour gérer leurs notifications, mesurer l’ouverture des messages et savoir quels liens sont consultés.

Pour renforcer la crédibilité de l’arnaque, les escrocs ont quand même pris soin d’intégrer un lien « Contactez-nous » aboutissant sur la page officielle du support 1Password.