Le FBI explique le mécanisme en quatre temps de cette campagne de Phising-as-a-Service dans son alerte.

D'abord, la victime reçoi un e-mail piégé. Le message imite une simple alerte de partage pour un fichier OneDrive ou SharePoint. Pas de lien suspect à l'horizon, mais un texte court avec un code à huit caractères. L'expéditeur vous demande alors de visiter la page de validation officielle de Microsoft pour taper ce code. C'est la technique du device code phishing. L'employé va sur le vrai site de l'éditeur, entre les chiffres et valide son identité. Sans le savoir, cette approbation connecte l'appareil du pirate au compte de l'entreprise. Avec le kit Kali365, les clients du service interceptent immédiatement le jeton de connexion OAuth. Un air de déjà-vu puisque Microsoft 365 avait déjà été victime de ce genre de campagne en décembre dernier.

L'intrus accède alors à Outlook ou Teams sans jamais avoir saisi de mot de passe.

Les créateurs du kit louent cette solution clé en mains sur Telegram à n'importe quel apprenti hacker. Un simple abonnement donne accès à un panneau de contrôle pour suivre les comptes piratés en temps réel. En arrière-plan, des options automatisées créent tout de suite des règles de transfert discret pour les e-mails reçus. Les filtres de sécurité classiques ne voient rien. Pourquoi ? Parce que tout le flux transite par les serveurs et les protocoles légitimes de Microsoft.

À l'origine, Microsoft a créé ce système de code pour connecter les appareils sans clavier, comme les télévisions ou les consoles. Les pirates profitent de cette solution pratique pour piéger les utilisateurs.