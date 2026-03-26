Dans le détail, le piège repose sur le device code flow, un mode de connexion prévu par Microsoft pour certains appareils comme des téléviseurs connectés, des imprimantes ou d’autres équipements dépourvus de clavier. En temps normal, l’utilisateur ou l’utilisatrice ouvre une page Microsoft sur un autre appareil, saisit un code court, puis autorise la connexion. Ici, la victime clique d’abord sur un lien reçu par mail, arrive sur une page de leurre qui affiche un code déjà généré par les attaquants, puis est invitée à se rendre sur la page officielle microsoft.com/devicelogin pour le saisir.

C’est là ce qui rend l’attaque particulièrement trompeuse. La page de connexion est bien une vraie page Microsoft, pas une imitation. La victime suit donc un parcours qui paraît légitime jusqu’au bout. Une fois le code saisi, puis l’authentification validée avec identifiants et éventuelle double authentification, Microsoft émet des jetons OAuth. L’un permet un accès immédiat, l’autre peut servir à renouveler la session pendant plusieurs semaines. Tant que ces jetons ne sont pas révoqués, l’attaquant peut continuer à exploiter l’accès obtenu. Voilà pourquoi un simple changement de mot de passe ne suffit pas toujours à couper court à la compromission.

Cette campagne s’appuie aussi sur une grande diversité de leurres (faux appels d’offres, documents DocuSign ou DocSend, accords de partenariat, notifications de messagerie vocale, alertes sur l’expiration d’un mot de passe, espaces de partage de fichiers), ce qui complique le blocage par les filtres habituels. Les messages ne reprennent pas tous les mêmes formulations, et les liens passent souvent par plusieurs intermédiaires avant d’aboutir à la page qui affiche le code à saisir.

Huntress souligne d’ailleurs que cette hétérogénéité, combinée à l’accélération observée depuis le début du mois de mars, donne à la campagne une ampleur peu commune, d’autant qu’elle s’appuie sur des services légitimes détournés comme Cloudflare Workers, Vercel ou AWS Amplify pour héberger les leurres et les redirections, ainsi que sur Railway, dont les capacités de déploiement rapide facilitent la mise en ligne, la rotation et le renouvellement de l’infrastructure utilisée pour les authentifications suspectes et l'exploitation des jetons volés.