Le point de départ relève d’un scénario relativement courant dans les grandes structures, quand l’enregistrement MX du domaine, ce réglage DNS qui indique où livrer les mails, ne pointe pas directement vers Office 365. Dans ce cas, le message arrive d’abord sur un serveur Exchange on premise (hébergé en interne, sur l’infrastructure de l’entreprise), une passerelle de sécurité, un service d’archivage ou un filtre tiers, puis seulement sur Microsoft 365.

Ce détour crée une zone grise dans laquelle le trio anti-spoofing SPF, DKIM et DMARC ne joue plus pleinement son rôle si les connecteurs et les règles de transport n’ont pas été ajustés avec précision. Cette défaillance s’ajoute à une autre faiblesse documentée de longue date, à savoir que le protocole SMTP accepte qu’un serveur expéditeur revendique n’importe quel domaine dans le champ « De », y compris celui de l’entreprise ciblée. Or, SPF, DKIM et DMARC sont justement censés compenser cette lacune en vérifiant la légitimité de l’expéditeur et, en cas d’échec, en imposant le rejet ou la mise en quarantaine du message.

Les acteurs malveillants s’appuient ainsi sur cette combinaison de failles de configuration pour usurper le domaine de l’entreprise dans les champs techniques et visibles de l’expéditeur, puis envoient leurs messages aux adresses de la cible, le routage défini par l’enregistrement MX prenant ensuite le relais (passerelle ou serveur Exchange on premise en premier niveau, puis Microsoft 365 en bout de chaîne). Le courriel arrive alors flanqué du bon domaine dans l’adresse expéditeur, ce qui permet aux attaquants d’usurper l’identité apparente de n’importe quel collègue ou service interne, sans jamais avoir compromis de compte.

Dans le corps du mail, les thèmes choisis parlent le langage du quotidien, à base de notifications de messagerie vocale, demandes de validation de document, messages RH à propos de salaire ou d’avantages, alertes de réinitialisation de mot de passe. Objectif : dérober des identifiants et accéder à des données internes. Microsoft met aussi en avant un volet très concret de fraude financière, certains courriels repérés imitant un fil de discussion entre dirigeant et prestataire réclamant le paiement rapide d’une fausse facture, appuyée par un formulaire fiscal et une pseudo lettre de banque pour rendre la demande plus crédible.