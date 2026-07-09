Les pirates ont fabriqué, pixel par pixel, une fenêtre reproduisant l’apparence d’un vrai module d’authentification Google. La victime qui cliquait sur le bouton « Continue with Google » la découvrait à l’écran. Cette fenêtre n’est pourtant qu’une image construite en HTML et CSS, intégrée à la page piégée. Le chercheur connu sous le pseudonyme mrd0x avait mis au point cette méthode dès 2022, baptisée browser-in-the-browser, pour fabriquer de fausses fenêtres de connexion impossibles à distinguer des vraies au premier regard. Une victime attentive peut repérer la supercherie, car il est impossible de déplacer ou de redimensionner la fenêtre falsifiée, contrairement à une véritable fenêtre d'’authentification.

Plusieurs groupes de pirates ont multiplié les campagnes de recrutement frauduleuses depuis plusieurs mois. Les groupes nord-coréens Sapphire Sleet et Ruby Sleet ont dérobé plus de dix millions de dollars en cryptomonnaies en six mois grâce à de faux profils de recruteurs sur LinkedIn. Ces groupes exploitent les mêmes ressorts de confiance professionnelle que la campagne repérée par Will Thomas. Ce dernier a toutefois constaté une différence par rapport à ces opérations. Les professionnels du marketing y ont remplacé les développeurs de logiciels, habituellement les premiers destinataires de ce genre de piège.

Will Thomas n’a pas déterminé l’origine exacte de l’accès aux quatre plateformes légitimes. Les assaillants ont pu créer un compte authentique spécialement pour la campagne, ou utiliser des identifiants déjà compromis pour configurer la chaîne de redirections et la page finale.