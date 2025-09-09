Les acteurs malveillants s’invitent directement dans votre agenda en exploitant le partage d’événements iCloud. Le mode opératoire est plutôt futé : un scammer crée un événement bidon puis vous rajoute à la liste des participants. Dans cette invitation, il a pris soin de remplir le champ “notes” avec messages alléchants orientés crypto ou en y plaçant des instructions pointant vers de faux sites d’investissement,

Le souci ? L’invitation est envoyée via les serveurs Apple (“noreply@email.apple.com”). Elle passe donc tous les contrôles SPF, DKIM, DMARC, et atterrit en pleine boîte de réception sans alerter.