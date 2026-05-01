Le gouvernement semble donc bien décidé à juguler la « dette numérique assez importante » de l’État et à agir contre l’obsolescence de ses systèmes. On regrette cependant que Sébastien Lecornu ne soit pas rentré plus dans les détails concernant la véritable portée de ces nouvelles mesures : comment les 200 millions seront-ils répartis ? En quoi consisteront précisément les tests de vulnérabilité ? Quels critères permettront d’évaluer le succès de ces initiatives ? Autant de questions qui restent pour l’instant sans réponse. Quant au rôle de l’IA dans tout cela, il reste, lui aussi, un peu flou.