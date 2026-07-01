Le principe de Bloctel est (ou était, on ne sait plus quel temps adopter) que celui qui ne veut plus être démarché inscrit son numéro sur une liste, et les entreprises n'ont ensuite plus le droit de l'appeler. Sur le papier, cela semble parfait. Le problème, c'est que cette protection reposait entièrement sur les épaules du consommateur, car c'était à lui de faire la démarche, puis de croiser les doigts pour que les entreprises respectent bien la règle. Car en pratique, certaines continuaient d'appeler malgré tout, quitte à risquer une amende le jour où quelqu'un finissait par les signaler. D'où toutes les polémiques liées au démarchage téléphonique.