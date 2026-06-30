En ce qui concerne l'information en elle-même, il n'est plus question de signer dans le flou. Avant même d'accepter quoi que ce soit, le consommateur doit recevoir gratuitement un véritable mode d'emploi du contrat, qui lui permet de savoir qui est ce professionnel, combien ça coûte réellement une fois tous les frais additionnés, vers qui se tourner en cas de souci, et ce qui se passe concrètement si un paiement est en retard. Surtout, ces informations ne doivent plus se cacher dans un jargon illisible. Elles doivent être présentées très simplement, de façon compréhensible par tous, et accessibles aux personnes en situation de handicap.