La Direction départementale de la protection des populations de la Haute-Garonne a épinglé il y a quelques jours la SAS Ecovert pour avoir sollicité, et pas qu'un peu, des particuliers par téléphone dans la rénovation énergétique des logements, un domaine où le démarchage téléphonique commercial est formellement interdit depuis le 1er juillet 2025. Les enquêteurs ont consigné pas moins de 1 180 appels abusifs. De quoi valoir une très grosse amende pour cette entreprise qui comprendrait entre 10 et 20 salariés.