Des appels passés vers des numéros inscrits sur la liste Bloctel, à des horaires interdits, et bien au-delà du quota légal de quatre contacts par période de trente jours, la société Conseil Eco Environnement Habitat a cumulé les infractions. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a rendu publique, lundi, la sanction prononcée contre la société co-gérante, Clairine, soit 216 320 euros. Un signal fort, qui tombe à quelques mois d'une évolution majeure dans le domaine du démarchage, avec Bloctel en ligne de mire.