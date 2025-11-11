Le démarchage téléphonique a la peau dure. Imaginez recevoir des appels d'assurance en boucle, alors même que vous êtes censé être protégé, par la liste Bloctel notamment. C'est exactement ce qu'ont vécu des consommateurs victimes d'Oxylians. La DGCCRF a frappé fort en ayant annoncé, il y a quelques jours, avoir infligé une amende conséquente à Oxylians, un courtier parisien qui s'est assis sur la réglementation. Retour sur une affaire qui montre que le gendarme de la consommation veille au grain.