Le démarchage téléphonique illégal est un problème qui n'a pas encore été réglé. Selon l'Observatoire 2026 de l'ARCEP, 94 % des consommateurs français ont reçu au moins un appel indésirable ces derniers mois, du jamais-vu. Et s'inscrire sur Bloctel ne règle pas tout. Si 52 % des détenteurs d'un téléphone y sont aujourd'hui inscrits, 96 % d'entre eux déclarent avoir quand même été contactés par des démarcheurs. La liste protège contre les professionnels qui jouent le jeu, pas contre ceux qui, comme Pro Conduite, ont délibérément décidé de l'ignorer.