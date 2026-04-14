Le souci, c’est que pas mal de sociétés de démarchage utilisent des faux numéros pour contourner ces listes noires. C'est un premier filtre utile, mais clairement pas suffisant, d'autant que le service s'arrêtera d'ici août.

Votre téléphone embarque heureusement des protections supplémentaires. Sur iPhone, direction Réglages > Apps > Téléphone > « Filtrer les correspondants inconnus ». Trois options : ne rien faire, envoyer les inconnus directement sur la messagerie, ou, nouveauté d’iOS 26, laisser Siri demander le motif de l’appel avant de vous déranger. Sur Android, c'est dans l’application Téléphone, sous « Numéro de l'appelant et spam » : le système identifie les appels suspects et peut les filtrer automatiquement.