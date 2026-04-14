94 % des Français ont subi au moins un appel indésirable ces derniers mois, selon l’ARCEP. De Bloctel aux applications communautaires, il existe pourtant des solutions gratuites pour reprendre le contrôle.
Vous connaissez la scène : un numéro inconnu s’affiche, vous hésitez entre décrocher « au cas où » et laisser sonner. Dans l’écrasante majorité des cas, c’est du démarchage. Le problème, c'est que ne pas répondre systématiquement n’est pas une option viable non plus. Bonne nouvelle : entre les outils officiels et quelques applications bien pensées, il est possible de réduire drastiquement ces nuisances sans débourser un centime. On fait le tour des quatre niveaux de protection, du plus basique au plus complet.
Bloctel et filtrage natif : la base, nécessaire mais insuffisante
Premier réflexe, et le plus simple : s’inscrire sur Bloctel. Ce dispositif gouvernemental maintient une liste d’opposition au démarchage téléphonique. Concrètement, les numéros inscrits sont censés être bloqués par les entreprises de prospection. L’inscription se fait en quelques clics sur bloctel.gouv.fr, et ça fonctionne aussi pour les lignes fixes (pensez à vos parents ou grands-parents).
Le souci, c’est que pas mal de sociétés de démarchage utilisent des faux numéros pour contourner ces listes noires. C'est un premier filtre utile, mais clairement pas suffisant, d'autant que le service s'arrêtera d'ici août.
Votre téléphone embarque heureusement des protections supplémentaires. Sur iPhone, direction Réglages > Apps > Téléphone > « Filtrer les correspondants inconnus ». Trois options : ne rien faire, envoyer les inconnus directement sur la messagerie, ou, nouveauté d’iOS 26, laisser Siri demander le motif de l’appel avant de vous déranger. Sur Android, c'est dans l’application Téléphone, sous « Numéro de l'appelant et spam » : le système identifie les appels suspects et peut les filtrer automatiquement.
Orange Téléphone : la bonne surprise qui marche pour tout le monde
Côté opérateurs, le constat est vite fait. Free propose un antispam basique dans les paramètres du compte. Bouygues et SFR ? Rien. Absolument rien de dédié. En revanche, Orange a eu la bonne idée de rendre son application Orange Téléphone accessible à tous les abonnés mobiles, quel que soit l’opérateur.
- Bloquage efficace du spam
- Identification précise de l'appelant
- Listes noires personnalisables
L’app s’installe en quelques secondes, se configure en suivant les instructions à l’écran, et met à jour sa base de numéros indésirables en continu. Quand un spam est détecté, l’écran l’affiche clairement et vous laisse décider. Les abonnés Orange bénéficient en plus du blocage automatique. Seule contrainte : penser à mettre à jour l’antispam de temps en temps et ne pas fermer l’application en arrière-plan.
Saracroche et Begone : les apps communautaires pour aller plus loin
Pour ceux qui veulent verrouiller davantage, les applications tierces offrent une couche de protection supplémentaire. Attention cependant : certaines d’entre elles collectent vos contacts et données d’usage pour les monétiser. Rien de scandaleux (c’est le modèle de la majorité des apps gratuites), mais autant le savoir.
Si le sujet vous est sensible, Begone fonctionne intégralement en local, sans collecte ni transmission de données. Son point fort : le blocage par plages de numéros. Les préfixes utilisés par les démarcheurs sont connus (la rédaction vous a d’ailleurs préparé une liste complète), et il suffit de les entrer pour ratisser large. La version gratuite, combinée aux protections précédentes, fait largement le travail.
Notre coup de cœur reste toutefois Saracroche. Disponible sur iOS et Android, cette application fonctionne elle aussi en local et s’appuie sur une communauté active d’utilisateurs. C’est un projet indépendant, entièrement gratuit et financé par les dons. Contrairement à Orange Téléphone, Saracroche permet à tous de bloquer automatiquement les appels suspects, sans restriction liée à l’opérateur. Vous pouvez foncer les yeux fermés.
Aucune solution ne garantit un filtrage parfait, et il restera toujours des numéros qui passeront entre les mailles du filet. Mais en combinant Bloctel, le filtrage natif de votre smartphone et une application comme Saracroche ou Orange Téléphone, vous devriez constater une différence nette au quotidien.