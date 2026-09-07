Sur le terrain, les ministères doivent d'abord nettoyer leurs accès. Cela implique la suppression des comptes génériques d'ici juin 2026, la mise en place de l'authentification multifacteur obligatoire pour les administrateurs fin 2026 puis pour les utilisateurs des systèmes à enjeux avant fin février 2027. Notons aussi une bascule progressive vers le portail ProConnect pour unifier la gestion des identités. Côté détection, des outils avancés de type EDR ou XDR devront couvrir l'ensemble des postes et des serveurs d'ici fin 2026.

Nous avions interviewé Vincent Strubel, directeur général de l'ANSSI. Il expliquait déjà que la précédente feuille de route donnait la priorité à l'authentification à deux facteurs et à la lutte contre l'obsolescence, les deux principaux points d'entrée des cyberattaques, avec un pilotage désormais assuré en circuit court par le Premier ministre. Une logique que REACTIV vient précisément prolonger.