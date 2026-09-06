Avant d'entrer dans le détail technique de chaque service, un mot sur ce qui les sépare vraiment. Tuta a construit son propre protocole de A à Z, TutaCrypt. Signal a fait évoluer le sien, déjà éprouvé depuis des années. Proton, de son côté, n'a inventé aucun nouveau protocole. L'entreprise a simplement greffé les briques post-quantiques sur un standard qui existait déjà, OpenPGP. Nous avons donc trois philosophies, pour un même objectif.

Signal avait posé cette base hybride dès 2023, en remplaçant sa spécification X3DH par PQXDH pour la mise en place initiale d'une session chiffrée (l'échange de messages entre deux personnes, du premier message jusqu'à la fin de la conversation), exactement le rôle que joue TutaCrypt chez Tuta. Nous rapportions en octobre 2025 comment Signal était allé plus loin avec un nouveau protocole appelé SPQR, ajouté à son système de Double Ratchet historique pour sécuriser aussi le renouvellement continu des clés durant une conversation.

Proton, lui, a suivi la même logique côté chiffrement, mais sans construire de protocole de session à proprement parler. Depuis mai 2026, Proton Mail permet désormais de chiffrer les nouveaux messages avec une combinaison de ML-KEM et d'une courbe elliptique, X25519 ou X448, intégrée directement dans OpenPGP, le standard de chiffrement email utilisé depuis les années 1990.

Contrairement à TutaCrypt et PQXDH, qui définissent un vrai protocole d'échange avec ses propres règles de session (une identité expéditeur, une identité destinataire, la possibilité de révéler ou de corrompre une clé au cours de l'expérience de sécurité), OpenPGP ne change rien à son fonctionnement historique. Chaque message continue d'être chiffré directement avec la clé publique de long terme du destinataire, exactement comme le faisait déjà PGP dans les années 1990 avec RSA. La seule nouveauté de la RFC 9980, le document technique qui définit ce nouveau standard, porte sur l'algorithme utilisé pour cette opération, pas sur la façon dont il est utilisé.