Proton Mail ajoute donc désormais la prise en charge de clés de chiffrement post-quantiques (PQC), lesquelles viennent compléter les clés RSA et ECC existantes. Ces nouvelles clés protègent les e-mails chiffrés envoyés après leur activation - les messages déjà stockés dans la boîte mail ne sont pas rechiffrés rétroactivement, du moins pas pour l'instant. En parallèle, Proton intègre OpenPGP v6, la version actualisée du protocole ouvert de chiffrement. Celui-ci permet nativement d'incorporer ces nouveaux algorithmes résistants au quantique. L'entreprise suisse travaille également avec des projets tiers comme Thunderbird pour que ces protections fonctionnent entre fournisseurs de messagerie différents, et pas seulement au sein de l'écosystème Proton.

Pour activer la fonctionnalité, il faut accéder aux paramètres du compte Proton, au sein de la section "Chiffrement et clés". La génération des nouvelles clés requiert la saisie du mot de passe du compte. Notons que pour être compatibles, les applications mobiles Proton doivent être mises à jour dans leur dernière version. Par ailleurs, si vous avez configuré un renvoi automatique chiffré de vos e-mails vers une autre adresse, cette fonction sera mise en pause le temps que la compatibilité soit assurée. Un léger impact sur les performances est possible, mais reste peu perceptible sur du matériel récent.