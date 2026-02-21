Proton vous permet de bénéficier d'un service parmi les plus avancés du marché dans sa catégorie. Vous obtenez ainsi une suite complète dédiée à votre messagerie en ligne, et cela, à moindres frais.

Il n'y a donc pas besoin de se ruiner pour bénéficier d'une solution premium : calendrier, alias d'email et 10 adresses rattachées à un même compte. Les utilisateurs peuvent s'approprier totalement leur identité numérique en configurant leur propre nom de domaine pour des adresses vraiment sur mesure. Proton intègre un outil de surveillance du Dark Web particulièrement pertinent pour garder un œil sur l'intégrité de ses identifiants. Enfin, pour ceux qui frôlent l'overdose de mails, l'interface lève toutes les barrières : dossiers, filtres et libellés deviennent illimités, de quoi s'offrir une boîte de réception parfaitement orchestrée.

Dans cet article, vous en apprendrez également davantage sur les méthodes employées par Proton pour vous proposer une messagerie en ligne respectueuse de votre vie privée, sécurisée, et pourquoi vous ne voudrez plus entendre parler de Gmail ou Outlook (entre autres) après l'avoir essayée.