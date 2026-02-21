Vous le lisez régulièrement sur Clubic, confidentialité et vie numérique sont bien souvent malmenées par de nombreux acteurs sur le marché. Et, très concrètement, Google ne fait (vraiment) pas le poids en termes de respect de votre cyberconfidentialité. Alors, en moins d'une heure chrono, il est encore temps de tout changer en ce début d'année.
Proton vous permet de bénéficier d'un service parmi les plus avancés du marché dans sa catégorie. Vous obtenez ainsi une suite complète dédiée à votre messagerie en ligne, et cela, à moindres frais.
Il n'y a donc pas besoin de se ruiner pour bénéficier d'une solution premium : calendrier, alias d'email et 10 adresses rattachées à un même compte. Les utilisateurs peuvent s'approprier totalement leur identité numérique en configurant leur propre nom de domaine pour des adresses vraiment sur mesure. Proton intègre un outil de surveillance du Dark Web particulièrement pertinent pour garder un œil sur l'intégrité de ses identifiants. Enfin, pour ceux qui frôlent l'overdose de mails, l'interface lève toutes les barrières : dossiers, filtres et libellés deviennent illimités, de quoi s'offrir une boîte de réception parfaitement orchestrée.
Dans cet article, vous en apprendrez également davantage sur les méthodes employées par Proton pour vous proposer une messagerie en ligne respectueuse de votre vie privée, sécurisée, et pourquoi vous ne voudrez plus entendre parler de Gmail ou Outlook (entre autres) après l'avoir essayée.
Les points forts de Proton Mail Plus :
- 15Go de stockage interne
- Une interface intuitive sur ordinateur comme smartphone
- Transfert facilité vers Proton avec Easy Switch
- 10 adresses email et 10 alias "hide-my-email"
- Prise en charge d'un domaine de messagerie personnalisée
Ma cybersécurité doit devenir une priorité, et Proton peut vous y aider
Une messagerie en ligne (vraiment) privée
Vous en avez marre d'être traqué en ligne ? Vous avez bien raison. Mais au-delà du seul mécontentement, même passager, il est grand temps de passer à l'action.
En effet, vous n'êtes pas sans savoir que les géants du Web ont vraiment peu, pour ne pas dire aucune vergogne à prendre note de certaines de vos préférences, et vos mails n'y échappent pas. Cela, entre autres, à des fins promotionnelles, pour cibler davantage la publicité que vous pouvez consulter au quotidien lorsque vous employez leurs services.
Mettre un terme à cette pratique désastreuse pour votre confidentialité numérique est possible. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est ni compliqué, ni onéreux.
Contrairement à de nombreux services de messagerie, Proton protège vos emails grâce au chiffrement de bout en bout. Concrètement, si vous échangez avec un autre utilisateur Proton Mail, la protection s’active automatiquement, sans aucune manipulation de votre part. Vos messages sont chiffrés avant même de quitter votre appareil le restent pendant tout leur transit, y compris sur les serveurs de Proton.
Si vous communiquez avec un utilisateur externe à Proton, vous pouvez également sécuriser vos emails en les protégeant par mot de passe. Il suffit de partager ce mot de passe via un canal séparé (par SMS par exemple) pour que votre interlocuteur puisse lire et répondre au message depuis une interface sécurisée.
En arrière-plan, Proton s’appuie sur un système de clés publique et privée compatible avec le standard PGP. Chaque utilisateur dispose d’une clé publique, utilisée pour chiffrer les messages qui lui sont destinés, et d’une clé privée, conservée secrètement, qui permet de les déchiffrer. Résultat : seuls l’expéditeur et le destinataire peuvent accéder au contenu des échanges.
Même lorsque votre interlocuteur n’utilise pas Proton, vous gardez la possibilité de sécuriser la conversation. Une approche qui fait du chiffrement non pas une option complexe réservée aux experts, mais une protection accessible à tous, et un argument majeur en faveur Proton Mail Plus.
Conversez avec qui vous le voulez grâce aux emails chiffrés
Proton Mail, c'est un moyen grand public d'avoir accès aux échanges de mail chiffrés en toute sérénité. Et vous pouvez d'autant plus passer un cap en recourant à Proton Mail Plus, pour votre usage professionnel.
En effet, Proton n'a pas accès aux contenus de vos mails, grâce au chiffrement appliqué. Plus encore, la société Proton AG se base sur la juridiction pour appliquer une ferme politique de non-journalisation à votre égard.
Cela signifie que Proton n'enregistre aucune activité vous concernant lorsque vous employez ses services qui pourrait, par exemple, lui permettre de cibler la publicité que vous voyez. Cela change de Google, et Proton vous affranchit de toute publicité sur ses services.
Bonne nouvelle, Proton Mail Plus vous permet d'accroitre un peu plus encore la confidentialité de vos conversations grâce aux alias. De manière simplifiée, ces alias masquent vos véritables adresses mail, tout en vous permettant de recevoir les communications comme d'habitude, sur ces dernières.
Cela est vraiment pratique si vous ne souhaitez pas laisser de trace lors d'un achat par exemple. Le site marchand pourra vous envoyer le suivi de commande, mais comme il ne possèdera que votre alias, il ne pourra pas, revendre votre adresse à des tiers. La lutte contre les traqueurs en ligne est donc une réussite avec Proton Mail Plus.
Une véritable suite dédiée à la communication numérique
Calendrier, dossier, VPN… Proton Mail Plus est une suite très complète
Pour en apprendre davantage sur le fonctionnement de Proton et de sa suite Proton Mail Plus, un avis toujours 100% indépendant est mis à votre disposition après un test rigoureusement mené par la rédaction de Clubic.
Et si vous pouvez donc pleinement vous passer de Google, c'est parce que la suite Proton Mail Plus vous propose des fonctionnalités complémentaires vraiment pratiques. A commencer par les 15Go de stockage inclus, directement sur le service Proton Drive, lui aussi hautement sécurisé. Vous pouvez, avec un seul compte, enregistrer et donc, centraliser jusqu'à 10 adresses mail avec votre suite Proton Mail Plus.
Pour optimiser votre organisation, vous disposez également d'un Calendrier, que vous êtes en mesure, de partager avec d'autres personnes, un point appréciable sur le plan professionnel.
Votre abonnement à Proton Mail Plus comprend un nombre illimité de dossiers comme de libellés. Votre rangement interne est donc facilité, et vous permet de conserver la même organisation que sur votre service précédent.
Pour transférer simplement votre boîte mail vers Proton Mail Plus, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Easy Switch, qui vous permet d'importer le contenu de votre précédente boite mail.
C'est aussi efficace que cela est simple, avec des applications disponibles, entre autres, sur les ordinateurs (Linux, macOS, Windows), comme les smartphones, qu'ils soient sous Android ou iOS.
Enfin, Proton Mail Plus fait vraiment une différence majeure sur Google ou Outlook en vous donnant accès à Proton VPN, l'un des meilleurs réseaux virtuels privés du marché. Vous pouvez ainsi, avant chaque navigation en ligne, adopter le bon réflexe en vous connectant à l'un des 2 000 serveurs, répartis dans pas moins de 10 pays, de Proton VPN.
Deux solutions d'abonnement, un tarif poids plume en supplément
En bref, Proton Mail Plus, c'est un service facile à prendre en main, avec des fonctionnalités intuitives pour chiffrer vos communications, protéger vos adresses mail, et optimiser votre organisation.
Vous pouvez en plus obtenir votre premier mois d'abonnement à seulement 1€ pour votre suite Proton Mail Plus. C'est un bon moyen de tester ces services, avec une réduction de -80%, que vous pouvez ensuite conserver à 4,99€/mois.
Nous vous recommandons cependant d'opter d'emblée pour une souscription d'un an, car elle bloque vos 12 premiers mois au petit prix mensuel de 3€. Cela vous permet donc d'économiser -40% par rapport au prix de renouvellement, toujours à 4,99€/mois.
Proton, c'est aussi un service client francophone, réactif, 24h/24, 7j/7. Et, à toutes fins utiles, une fois votre achat conclu, une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours vous accompagne.
- storage15 Go de stockage
- securityChiffrement natif par défaut
- alternate_emailSupport nom de domaine
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction Suisse
Proton Mail est une sérieuse alternative à Gmail. Elle redéfinit le cryptage en le plaçant à la portée de tout le monde. Certes, il faudra probablement adopter le plan payant pour en profiter au maximum, mais c'est un excellent premier choix pour quiconque souhaite commencer à s'affranchir des services des GAFAM en étant assuré que les communications restent privées.
- Infrastructure robuste et sécurisée
- Simplification extrême du cryptage
- Localisé en Suisse
- Formule gratuite limitée en stockage
- La sécurité accrue rend le développement lent