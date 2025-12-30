Une adresse Proton parfaite ? Il n'est peut-être pas trop tard

Le calendrier annoncé il y a quelques jours précise les modalités. Les titulaires d'un abonnement Visionary ou Lifetime avaient déjà accès aux identifiants libérés au 23 décembre dernier. Les autres abonnés payants (Mail Plus, Mail Pro, Family, etc.) ont reçu leur tour le 26 décembre à 8h00. L'accès pour les utilisateurs gratuits est prévu en janvier, sans date définie.

​Pour l'entreprise suisse, il s'agit de répondre aux demandes formulées par la communauté Reddit, où de nombreux abonnés payants estimaient qu'un traitement préférentiel était justifié pour écarter les abus de spam. Proton avait longtemps refusé le recyclage d'identifiants pour deux raisons : prévenir l'usurpation d'identité et éviter qu'une même adresse existe simultanément sur ses différents domaines (@protonmail.com et @proton.me).

Les premiers utilisateurs qui ont testé le système sont quand même globalement déçus. Même les combinaisons prénom-nom peu fréquentes restent indisponibles. Proton semble avoir libéré principalement les comptes générés par des robots et suspendus pour violation des conditions, sans toucher aux comptes légitimes inactifs. Ces adresses ont accumulé au fil du temps du trafic involontaire : des personnes les saisissent par erreur dans des formulaires web, certaines figurent aussi dans des bases de données publiques de fuites.

Ceux qui récupéreront ces noms d'utilisateurs devront donc gérer l'historique invisible attaché à ces adresses : des années d'emails mal adressés, des tentatives de réinitialisation de mots de passe pour des comptes jamais créés, et des listes de diffusion auxquelles ils n'ont jamais souscrit. Un inconvénient qu'il faut peser contre la possibilité enfin d'obtenir l'adresse convoitée.

Si vous êtes éligibles, pour tenter votre chance, rendez-vous au sein des paramètres de la messagerie dans la section Identité et adresses. Sinon bien sûr, pour une adresse véritablement personnalisée, vous pouvez configurer votre propre nom de domaine à partir de la formule Mail Plus.