L'entreprise explique que ces comptes non utilisés occupent un espace de stockage de plus en plus important. Proton précise que ces adresses sont souvent du type [prenom]@proton.me et reçoivent régulièrement du trafic email involontaire. Des personnes les saississent par erreur sur des formulaires web, et par conséquent, certaines figurent dans des bases de données publiques de fuites.​

Les systèmes anti-abus actuels de Proton utilisent des modèles d'apprentissage automatique pour détecter et regrouper les comptes contrôlés par un même acteur malveillant. Lorsqu'un cluster de comptes gratuits devient suspect, le système envoie des alertes avant de suspendre l'ensemble des adresses si l'activité persiste.​

Proton a toujours refusé de recycler les noms d'utilisateur pour deux raisons fondamentales : prévenir l'usurpation d'identité et éviter qu'une même adresse existe simultanément sur différents domaines Proton. Un internaute détenant l'adresse john.smith@protonmail.com obtient ainsi automatiquement john.smith@proton.me. ​La proposition de Proton se concentre exclusivement sur des comptes créés en violation des termes de service et inactifs depuis près d'une décennie.