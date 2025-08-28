La fonctionnalité permet aux utilisateurs de Proton de sélectionner jusqu'à cinq contacts de confiance capables d'accéder à l'ensemble de leur écosystème numérique : les messages de Proton Mail, les fichiers de Proton Drive, les mots de passe Proton Pass et ou les connexions VPN. Le système offre deux modes de déclenchement : l'accès immédiat sur approbation directe du propriétaire du compte, ou l'activation automatique après expiration d'un délai d'attente personnalisable.

Daniel Rivera Jäggi, Chef de Produit Senior chez Proton, souligne que cette solution vise à résoudre le paradoxe de la sécurité numérique : "Votre vie numérique se trouve dans vos applications. Nous devons régulièrement gérer des centaines de mots de passe, d'identifiants et d'applications, ainsi que des milliers d'e-mails, de fichiers et de dossiers. Il va sans dire que cela peut être extrêmement stressant si ces outils essentiels ne sont pas accessibles à vos proches en cas d'urgence".

Le mécanisme préserve l'architecture de sécurité existante de Proton. L'entreprise explique que contrairement aux solutions concurrentes pouvant compromettre le chiffrement lors du processus de récupération, l'implémentation de Proton maintient le chiffrement de bout en bout pendant toute la procédure. Les clés de déchiffrement restent protégées par les mêmes standards cryptographiques AES-256 et RSA que ceux utilisés pour les opérations normales.