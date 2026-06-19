Samih Souissi, chef de cabinet de l’ANSSI, a annoncé deux dates lors de la conférence : 2027 pour l’arrêt des certifications aux produits sans cryptographie post-quantique (PQC), 2030 pour que les achats des administrations et des entreprises n’incluent plus que des solutions résistantes.

Le visa de l’agence est obligatoire pour toutes les administrations françaises et l’ensemble des opérateurs d’importance vitale, notamment dans la défense, l’armement et les organismes gouvernementaux.

Ces deux dates programment l’obsolescence réglementaire des algorithmes classiques comme RSA et l’ECC, qui protègent aujourd’hui les communications numériques, des réseaux gouvernementaux aux systèmes bancaires. « Ce n’est pas seulement un sujet de technologies, a déclaré Samih Souissi. C’est une question de gouvernance, de planification industrielle, de régulation et de souveraineté ».